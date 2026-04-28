Как пограничники уничтожают российских солдат на мотоциклах на севере от Харькова

Украина 09:29   28.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Фото: Генштаб ВСУ

В Государственной пограничной службе Украины показали, как ликвидируют врага на Южно-Слобожанском направлении.

Оккупанты, которые прорываются на Харьковщине на мотоциклах,  попадают под огонь подразделения пограничников «Форпост».

Видео: ГПСУ

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что в течение минувших суток СОУ отбили 22 атаки россиян. Напряженнее ситуация была на севере региона, отметили в Генштабе ВСУ. На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 18 раз около Волчанска, Старицы, Терновой, Охримовки, Бочкового и Колодезного. На Купянском – зафиксировали четыре боя вблизи Новоосинового, Кондрашовки, Купянска и Ковшаровки.

Читайте также: Без пострадавших прошли сутки на Харьковщине, враг выпускал БпЛА

Популярно
Сегодня 28 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 апреля 2026: какой праздник и день в истории
28.04.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 28 апреля: как прошла ночь, ситуация на фронте
Новости Харькова — главное 28 апреля: как прошла ночь, ситуация на фронте
28.04.2026, 08:36
В Харькове снова идет снег. Будет ли тепло в мае – предварительный прогноз
В Харькове снова идет снег. Будет ли тепло в мае – предварительный прогноз
27.04.2026, 13:01
Сложнее на севере – как прошли сутки на фронте в Харьковской области
Сложнее на севере – как прошли сутки на фронте в Харьковской области
28.04.2026, 08:06
Без пострадавших прошли сутки на Харьковщине, враг выпускал БпЛА
Без пострадавших прошли сутки на Харьковщине, враг выпускал БпЛА
28.04.2026, 08:30
Трижды россияне атаковали БпЛА Чугуев: один погибший, еще один человек ранен
Трижды россияне атаковали БпЛА Чугуев: один погибший, еще один человек ранен
28.04.2026, 09:57

Новости по теме:

08.07.2024
Два российских дрона «Ланцет» уничтожили пограничники на Харьковщине (фото)
20.03.2024
«Баба Яга» на Харьковщине ударила блиндажам и наблюдательным пунктам (видео)
08.03.2024
Контрафактные спирт и коньяк на 3 млн грн обнаружили на Харьковщине (видео)
20.09.2023
Пограничники дважды «ослепили» врага на Купянском направлении (видео)
18.09.2023
Больше 1000 обстрелов приграничья с начала месяца: Харьковщина среди «лидеров»


