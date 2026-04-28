Как пограничники уничтожают российских солдат на мотоциклах на севере от Харькова

В Государственной пограничной службе Украины показали, как ликвидируют врага на Южно-Слобожанском направлении.

Оккупанты, которые прорываются на Харьковщине на мотоциклах, попадают под огонь подразделения пограничников «Форпост».

Видео: ГПСУ

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что в течение минувших суток СОУ отбили 22 атаки россиян. Напряженнее ситуация была на севере региона, отметили в Генштабе ВСУ. На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 18 раз около Волчанска, Старицы, Терновой, Охримовки, Бочкового и Колодезного. На Купянском – зафиксировали четыре боя вблизи Новоосинового, Кондрашовки, Купянска и Ковшаровки.