«Баба Яга» на Харьковщине ударила блиндажам и наблюдательным пунктам (видео)

Мощный украинский беспилотник, который оккупанты называют «Баба Яга» провел демилитаризацию позиций РФ в Харьковской области.

«Пограничная аэроразведка бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» благодаря беспилотнику, который рашисты называют «Баба Яга», попала сбросами в три наблюдательных пункта и два блиндажа врага. Четверо находившихся на позициях оккупантов ликвидированы», — проинформировала пресс-служба Госпогранслужбы Украины.