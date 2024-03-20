«Баба Яга» на Харьковщине ударила блиндажам и наблюдательным пунктам (видео)
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Мощный украинский беспилотник, который оккупанты называют «Баба Яга» провел демилитаризацию позиций РФ в Харьковской области.
«Пограничная аэроразведка бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» благодаря беспилотнику, который рашисты называют «Баба Яга», попала сбросами в три наблюдательных пункта и два блиндажа врага. Четверо находившихся на позициях оккупантов ликвидированы», — проинформировала пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 11:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мощный украинский беспилотник, который оккупанты называют «Баба Яга» провел демилитаризацию позиций РФ в Харьковской области".