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«Баба Яга» на Харьковщине ударила блиндажам и наблюдательным пунктам (видео)

Происшествия 11:57   20.03.2024
Оксана Горун
«Баба Яга» на Харьковщине ударила блиндажам и наблюдательным пунктам (видео) Скриншот

Мощный украинский беспилотник, который оккупанты называют «Баба Яга» провел демилитаризацию позиций РФ в Харьковской области.

«Пограничная аэроразведка бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» благодаря беспилотнику, который рашисты называют «Баба Яга», попала сбросами в три наблюдательных пункта и два блиндажа врага. Четверо находившихся на позициях оккупантов ликвидированы», — проинформировала пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 11:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мощный украинский беспилотник, который оккупанты называют «Баба Яга» провел демилитаризацию позиций РФ в Харьковской области".