Больше 1000 обстрелов приграничья с начала месяца: Харьковщина среди «лидеров»

В Госпрогранслужбе рассказали, что происходит у госграницы Украины с государством-агрессором. Обстрелов не становится меньше, а вот ДРГ на Харьковщине не фиксировали.

«По обстрелам – и по Сумскому направлению, и по Харьковскому, и по Черниговскому – враг продолжает осуществлять их ежедневно, используя разнообразное вооружение. Больше обстрелов приходится на Сумщину, на Харьковщину. В целом по этим трем областям наши пограничные наряды с начала месяца зафиксировали более 1000 обстрелов, совершенных страной-террористом, открывающей огонь со своей территории», — сообщил в эфире нацмарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он также проинформировал, что пограничники фиксируют вражеские ДРГ в приграничье — в основном, в Сумской области и на стыке Сумской и Черниговской.

«По Харьковскому направлению вражеские ДРГ не обнаруживались», — отметил Демченко.

Основная задача, которую преследуют диверсанты там, где появляются — выявлять места, где находятся Силы обороны Украины, где расположены группы, контролирующие направление границы, чтобы в дальнейшем открывать по ним огонь.