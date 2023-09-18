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Больше 1000 обстрелов приграничья с начала месяца: Харьковщина среди «лидеров»

Происшествия 09:04   18.09.2023
Оксана Горун
Больше 1000 обстрелов приграничья с начала месяца: Харьковщина среди «лидеров» Фото: скриншот

В Госпрогранслужбе рассказали, что происходит у госграницы Украины с государством-агрессором. Обстрелов не становится меньше, а вот ДРГ на Харьковщине не фиксировали.

«По обстрелам – и по Сумскому направлению, и по Харьковскому, и по Черниговскому – враг продолжает осуществлять их ежедневно, используя разнообразное вооружение. Больше обстрелов приходится на Сумщину, на Харьковщину. В целом по этим трем областям наши пограничные наряды с начала месяца зафиксировали более 1000 обстрелов, совершенных страной-террористом, открывающей огонь со своей территории», — сообщил в эфире нацмарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он также проинформировал, что пограничники фиксируют вражеские ДРГ в приграничье — в основном, в Сумской области и на стыке Сумской и Черниговской.

«По Харьковскому направлению вражеские ДРГ не обнаруживались», — отметил Демченко.

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Основная задача, которую преследуют диверсанты там, где появляются — выявлять места, где находятся Силы обороны Украины, где расположены группы, контролирующие направление границы, чтобы в дальнейшем открывать по ним огонь.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 09:04;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Госпрогранслужбе рассказали, что происходит у госграницы Украины с государством-агрессором. Обстрелов не становится меньше, а вот ДРГ на Харьковщине не фиксировали".