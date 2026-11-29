Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил: враг наиболее интенсивно пытается проводить свои инфильтрации у границы Харьковщины.

«Большинство обстрелов мы за последнее время фиксируем в пределах Сумской и Харьковской областей, где на этих отрезках также враг пытается расширить зону контроля, действуя пехотными группами. Наиболее активно это в пределах Харьковщины. За вчерашний день также происходили попытки штурмовых действий противника, но в целом враг здесь не прекращает своих подобных намерений. В то же время периодически погодные условия то снижают такую ​​активность противника, то он снова возобновляет большим количеством попыток штурмовых действий свою активность», — сказал Демченко в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Демченко пояснил, что сильнее всего на уменьшение активности российских штурмовиков влияет дождливая погода: идти по грязи непросто. Как только начались небольшие морозы, попытки инфильтрации возобновились с новой силой.

«Здесь нужно просто учитывать то, что в любую погоду Россия пытается добиваться каких-либо успехов, направляя такие пехотные группы и не считаясь с потерями», — сказал спикер ГПСУ.