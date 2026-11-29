Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив: ворог найбільш інтенсивно намагається проводити свої інфільтрації біля кордону Харківщини.

“Більшість обстрілів ми за останній час фіксуємо в межах Сумської та Харківської областей, де на цих відтинках також ворог пробує розширити зону контролю, вже діючі піхотними групами. Найбільш активно це в межах Харківщини. За вчорашній день також відбувалися спроби штурмових дій противника, але в цілому ворог тут не припиняє своїх таких намірів, водночас періодично погодні умови то знижують таку активність противника, то він знову поновлює більшою кількістю спроб штурмових дій свою активність“, – сказав Демченко в етері нацмарафону.

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Демченко пояснив, що найсильніше на зменшення активності російських штурмовиків впливає дощова погода: йти брудом непросто. Щойно почалися невеликі морози, спроби інфільтрації відновилися з новою силою.

“Тут треба просто враховувати те, що в будь-яку погоду Росія намагається досягати якихось успіхів, направляючи такі піхотні групи, і саме не рахуються із втратами”, – сказав спікер ДПСУ.