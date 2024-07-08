Два российских дрона «Ланцет» уничтожили пограничники на Харьковщине (фото)

Первый ударный беспилотник россиян сбили бойцы «Стальной границы» на Харьковщине, рассказали в Госпогранслужбе Украины.

Это спасло как минимум одну жизнь и уберегло военную технику.

Второй дрон обезвредили воины бригады «Гарт» на Волчанском направлении. БпЛА пытался пролететь вглубь позиций украинских защитников, но его остановила быстрая реакция и точный огонь пограничников.