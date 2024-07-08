Два российских дрона «Ланцет» уничтожили пограничники на Харьковщине (фото)
Первый ударный беспилотник россиян сбили бойцы «Стальной границы» на Харьковщине, рассказали в Госпогранслужбе Украины.
Это спасло как минимум одну жизнь и уберегло военную технику.
Второй дрон обезвредили воины бригады «Гарт» на Волчанском направлении. БпЛА пытался пролететь вглубь позиций украинских защитников, но его остановила быстрая реакция и точный огонь пограничников.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: БПЛА, Госпогранслужба, дрон, ланцет, пограничники, россияне;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 19:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый ударный беспилотник россиян сбили бойцы «Стальной границы» на Харьковщине, рассказали в Госпогранслужбе Украины.".