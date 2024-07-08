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Два российских дрона «Ланцет» уничтожили пограничники на Харьковщине (фото)

Происшествия 19:23   08.07.2024
Оксана Якушко
Два российских дрона «Ланцет» уничтожили пограничники на Харьковщине (фото)

Первый ударный беспилотник россиян сбили бойцы «Стальной границы» на Харьковщине, рассказали в Госпогранслужбе Украины.

Это спасло как минимум одну жизнь и уберегло военную технику.

Второй дрон обезвредили воины бригады «Гарт» на Волчанском направлении. БпЛА пытался пролететь вглубь позиций украинских защитников, но его остановила быстрая реакция и точный огонь пограничников.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 19:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый ударный беспилотник россиян сбили бойцы «Стальной границы» на Харьковщине, рассказали в Госпогранслужбе Украины.".