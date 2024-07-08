В Липцах дрон РФ ударил возле водохранилища: ранен мужчина – полиция

8 июля в 07:30 возле Травянского водохранилища в селе Липцы на Харьковщине ударил российский дрон.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, взрывное ранение получил 62-летний мужчина, чей дом находится рядом с местом удара. Жителя госпитализировали. Состояние его здоровья врачи оценивают как среднее.

Следователи открыли уголовное производство по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).