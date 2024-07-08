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В Липцах дрон РФ ударил возле водохранилища: ранен мужчина – полиция

Общество 14:47   08.07.2024
Виктория Яковенко
В Липцах дрон РФ ударил возле водохранилища: ранен мужчина – полиция

8 июля в 07:30 возле Травянского водохранилища в селе Липцы на Харьковщине ударил российский дрон.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, взрывное ранение получил 62-летний мужчина, чей дом находится рядом с местом удара. Жителя госпитализировали. Состояние его здоровья врачи оценивают как среднее.

Следователи открыли уголовное производство по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 14:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 июля в 07:30 возле Травянского водохранилища в селе Липцы на Харьковщине ударил российский дрон.".