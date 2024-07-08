В Липцах дрон РФ ударил возле водохранилища: ранен мужчина – полиция
8 июля в 07:30 возле Травянского водохранилища в селе Липцы на Харьковщине ударил российский дрон.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, взрывное ранение получил 62-летний мужчина, чей дом находится рядом с местом удара. Жителя госпитализировали. Состояние его здоровья врачи оценивают как среднее.
Следователи открыли уголовное производство по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дрон, липцы, полиция, ранен, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 14:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 июля в 07:30 возле Травянского водохранилища в селе Липцы на Харьковщине ударил российский дрон.".