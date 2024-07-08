Два дрона-разведчика «Орлан-10» сбили на Харьковщине ночью

Воздушное командование «Схід» сообщило, что ночью 8 июля на Харьковщине сбили два российских БпЛА.

В частности, силы ПВО поразили разведывательные беспилотники «Орлан-10».

Также за прошедшие сутки защитники сбили два разведывательных беспилотника на Днепровском направлении. Уничтожены: БпЛА «SuperCam», тип еще одного дрона уточняется.