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Два дрона-разведчика «Орлан-10» сбили на Харьковщине ночью

Общество 11:11   08.07.2024
Виктория Яковенко
Два дрона-разведчика «Орлан-10» сбили на Харьковщине ночью Фото: Воздушное командование «Схід»

Воздушное командование «Схід» сообщило, что ночью 8 июля на Харьковщине сбили два российских БпЛА.

В частности, силы ПВО поразили разведывательные беспилотники «Орлан-10».

Также за прошедшие сутки защитники сбили два разведывательных беспилотника на Днепровском направлении. Уничтожены: БпЛА «SuperCam», тип еще одного дрона уточняется.

Читайте также: Что обсуждали с Сырским командиры подразделений БПЛА, сообщил Юрий Федоренко

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 11:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушное командование «Схід» сообщило, что ночью 8 июля на Харьковщине сбили два российских БпЛА.".