Два дрона-разведчика «Орлан-10» сбили на Харьковщине ночью
Фото: Воздушное командование «Схід»
Воздушное командование «Схід» сообщило, что ночью 8 июля на Харьковщине сбили два российских БпЛА.
В частности, силы ПВО поразили разведывательные беспилотники «Орлан-10».
Также за прошедшие сутки защитники сбили два разведывательных беспилотника на Днепровском направлении. Уничтожены: БпЛА «SuperCam», тип еще одного дрона уточняется.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, дрони, дроны, разведчики, сбили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 11:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушное командование «Схід» сообщило, что ночью 8 июля на Харьковщине сбили два российских БпЛА.".