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Что обсуждали с Сырским командиры подразделений БПЛА, сообщил Юрий Федоренко

Общество 10:25   08.07.2024
Оксана Горун
Что обсуждали с Сырским командиры подразделений БПЛА, сообщил Юрий Федоренко Фото: Александр Сырский/telegram

Встреча Главкома ВСУ с наиболее успешными командирами боевых подразделений БПЛА, о которой сообщил сам Сырский на днях, была уже не первой.

«Главнокомандующий Сырский месяц назад собрал первое совещание, собрал представителей подразделений, эффективно применяющих средства беспилотных систем – разведывательные и ударные. Были определены проблемы, которые есть у всех подразделений, мешающие нам эффективно работать, а также был собран лучший опыт. На прошлой неделе состоялось второе совещание. И между первым и вторым совещанием был решен ряд вопросов. До 20% из того, что было неотложным, эти вопросы уже решены. Остальные были распределены по направлениям: что зависит от Кабинета министров, Верховной Рады, Генерального штаба, Министерства обороны. И эти вопросы начинают решаться дальше», — сообщил в нацмарафоне о встрече один из ее участников — командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

Он отметил, что верит в успех нового рода войск — Сил беспилотных систем, который недавно создали в Украине.

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«Уверен, что через некоторое время будут первые результаты на поле боя за счет деятельности нового рода войск, потому что он объединяет в себе средства, находящиеся на земле, в воде и воздухе. И этот эффективный состав техники будет направляться по врагу централизованно, объединенно», — отметил комбат.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 10:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Встреча Главкома ВСУ с наиболее успешными командирами боевых подразделений БПЛА, о которой сообщил сам Сырский на днях, была уже не первой".