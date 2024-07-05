Сырский встретился с командирами подразделений БПЛА, защищающих Харьковщину
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что встретился с наиболее успешными командирами боевых подразделений БПЛА, в том числе Мадяром и Ахиллесом, чьи бойцы сейчас воюют на Харьковском направлении.
Сырский сообщил, что количество поражений беспилотниками выходит на один уровень с артиллерией. Так что дроны — один из приоритетов для ВСУ.
«Провел очередную рабочую встречу с участием самых успешных командиров боевых подразделений БПЛА — Мадяра, Ахиллеса, Фармацевта, Флинта, Дыма, Чарли, Гуру, К-2 и других. Некоторые командиры присоединились к нам онлайн в полевых условиях.
Продолжаем работу по масштабированию опыта успешного применения на фронте всех видов БПЛА», — сообщил Главком ВСУ.
Он обозначил задачу: быть на шаг впереди врага и в поражении дронами, и в защите от них.
«Беспилотные системы – одна из самых динамичных сфер, где изменения происходят каждый день и мы не имеем права отставать ни на шаг. Есть четкий план действий. Совместная работа продолжается», — заверил Сырский.
Читайте также: Самолеты РФ начнут залетать прямо в Ад – Ахиллес
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ахиллес, БПЛА, сырский;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сырский встретился с командирами подразделений БПЛА, защищающих Харьковщину»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 08:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что встретился с наиболее успешными командирами боевых подразделений БПЛА, в том числе Мадяром и Ахиллесом, чьи бойцы сейчас воюют на Харьковском направлении".