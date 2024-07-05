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Сырский встретился с командирами подразделений БПЛА, защищающих Харьковщину

Общество 08:20   05.07.2024
Оксана Горун
Сырский встретился с командирами подразделений БПЛА, защищающих Харьковщину Фото: Александр Сырский/telegram

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что встретился с наиболее успешными командирами боевых подразделений БПЛА, в том числе Мадяром и Ахиллесом, чьи бойцы сейчас воюют на Харьковском направлении.

Сырский сообщил, что количество поражений беспилотниками выходит на один уровень с артиллерией. Так что дроны — один из приоритетов для ВСУ.

«Провел очередную рабочую встречу с участием самых успешных командиров боевых подразделений БПЛА — Мадяра, Ахиллеса, Фармацевта, Флинта, Дыма, Чарли, Гуру, К-2 и других. Некоторые командиры присоединились к нам онлайн в полевых условиях.
Продолжаем работу по масштабированию опыта успешного применения на фронте всех видов БПЛА», — сообщил Главком ВСУ.

Встреча командиров подразделений БПЛА с Сырским 5 июля 2024 2
Фото: Александр Сырский/telegram

Он обозначил задачу: быть на шаг впереди врага и в поражении дронами, и в защите от них.

«Беспилотные системы – одна из самых динамичных сфер, где изменения происходят каждый день и мы не имеем права отставать ни на шаг. Есть четкий план действий. Совместная работа продолжается», — заверил Сырский.

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Сырский и Мадяр - встреча командиров подразделений БПЛА
Фото: Александр Сырский/telegram
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 08:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что встретился с наиболее успешными командирами боевых подразделений БПЛА, в том числе Мадяром и Ахиллесом, чьи бойцы сейчас воюют на Харьковском направлении".