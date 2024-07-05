Сырский встретился с командирами подразделений БПЛА, защищающих Харьковщину

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что встретился с наиболее успешными командирами боевых подразделений БПЛА, в том числе Мадяром и Ахиллесом, чьи бойцы сейчас воюют на Харьковском направлении.

Сырский сообщил, что количество поражений беспилотниками выходит на один уровень с артиллерией. Так что дроны — один из приоритетов для ВСУ.

«Провел очередную рабочую встречу с участием самых успешных командиров боевых подразделений БПЛА — Мадяра, Ахиллеса, Фармацевта, Флинта, Дыма, Чарли, Гуру, К-2 и других. Некоторые командиры присоединились к нам онлайн в полевых условиях.

Продолжаем работу по масштабированию опыта успешного применения на фронте всех видов БПЛА», — сообщил Главком ВСУ.

Он обозначил задачу: быть на шаг впереди врага и в поражении дронами, и в защите от них.

«Беспилотные системы – одна из самых динамичных сфер, где изменения происходят каждый день и мы не имеем права отставать ни на шаг. Есть четкий план действий. Совместная работа продолжается», — заверил Сырский.