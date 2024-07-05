Сирський зустрівся з командирами підрозділів БПЛА, які захищають Харківщину

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що зустрівся з найуспішнішими командирами бойових підрозділів БПЛА, зокрема Мадяром та Ахіллесом, чиї бійці зараз воюють на Харківському напрямку.

Сирський повідомив, що кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень з артилерією. Тож дрони – один із пріоритетів для ЗСУ.

“Провів чергову робочу зустріч за участі найуспішніших командирів бойових підрозділів БПЛА — Мадяра, Ахіллеса, Фармацевта, Флінта, Дима, Чарлі, Гуру, К-2 та інших. Деякі командири доєднались до нас онлайн у польових умовах.

Продовжуємо роботу над масштабуванням досвіду успішного застосування на фронті всіх видів БПЛА“, – повідомив Головком ЗСУ.

Він окреслив завдання: бути на крок попереду ворога і в ураженні дронами, й у захисті від них.

“Безпілотні системи – одна з найдинамічніших сфер, де зміни відбуваються щодня і ми не маємо права відставати ані на крок. Маємо чіткий план дій. Спільна робота триває”, – запевнив Сирський.