Сирський зустрівся з командирами підрозділів БПЛА, які захищають Харківщину
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що зустрівся з найуспішнішими командирами бойових підрозділів БПЛА, зокрема Мадяром та Ахіллесом, чиї бійці зараз воюють на Харківському напрямку.
Сирський повідомив, що кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень з артилерією. Тож дрони – один із пріоритетів для ЗСУ.
“Провів чергову робочу зустріч за участі найуспішніших командирів бойових підрозділів БПЛА — Мадяра, Ахіллеса, Фармацевта, Флінта, Дима, Чарлі, Гуру, К-2 та інших. Деякі командири доєднались до нас онлайн у польових умовах.
Продовжуємо роботу над масштабуванням досвіду успішного застосування на фронті всіх видів БПЛА“, – повідомив Головком ЗСУ.
Він окреслив завдання: бути на крок попереду ворога і в ураженні дронами, й у захисті від них.
“Безпілотні системи – одна з найдинамічніших сфер, де зміни відбуваються щодня і ми не маємо права відставати ані на крок. Маємо чіткий план дій. Спільна робота триває”, – запевнив Сирський.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ахиллес, БПЛА, сырский;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 08:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що зустрівся з найуспішнішими командирами бойових підрозділів БПЛА, зокрема Мадяром та Ахіллесом, чиї бійці зараз воюють на Харківському напрямку".