Літаки РФ почнуть залітати просто в пекло – Федоренко

Насичення протиповітряними засобами не відбулося ще повною мірою для того, щоб ми могли приземляти з легкістю ворожу авіацію, зокрема, на території РФ. Наші дипломати б’ються за те, щоб Україна отримала додаткові засоби ППО, які допоможуть захистити цивільні міста, зокрема харків’ян… Усьому свій час. Упевнений в тому, що їхні літаки почнуть залітати не на територію подекуди окупованої України, а прямо до пекла.