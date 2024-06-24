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Літаки РФ почнуть залітати просто в пекло – Федоренко

Події 11:08   24.06.2024
Юрій Федоренко
командир батальйону "Ахіллес" 92-ї ОШБр
Літаки РФ почнуть залітати просто в пекло – Федоренко

Насичення протиповітряними засобами не відбулося ще повною мірою для того, щоб ми могли приземляти з легкістю ворожу авіацію, зокрема, на території РФ. Наші дипломати б’ються за те, щоб Україна отримала додаткові засоби ППО, які допоможуть захистити цивільні міста, зокрема харків’ян… Усьому свій час. Упевнений в тому, що їхні літаки почнуть залітати не на територію подекуди окупованої України, а прямо до пекла.

Автор: Юрій Федоренко, командир батальйону "Ахіллес" 92-ї ОШБр
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 11:08;

  • Кореспондент Юрій Федоренко, командир батальйону "Ахіллес" 92-ї ОШБр у цій статті розкриває тему новин про те, що "Насичення протиповітряними засобами не відбулося ще повною мірою для того, щоб ми могли приземляти з легкістю ворожу авіацію, зокрема, на…".