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“Ахіллес” про терор КАБами Харківщини: “Насичення ППО ще не відбулося”

Події 08:29   24.06.2024
Оксана Горун
“Ахіллес” про терор КАБами Харківщини: “Насичення ППО ще не відбулося”

Командир батальйону “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко впевнений, що настане час, коли російські літаки почнуть залітати просто в пекло.

“Противник намагається протидіяти Силам оборони всіма наявними способами. Керовані авіабомби – це те, що противник застосовує максимально масовано, та намагається нарощувати свої спроможності. Самих боєприпасів на складах після розвалу Радянського Союзу залишилося достатньо багато. Військово-промисловий комплекс РФ спроможний проводити модернізацію та робити їх більше захищеними від засобів РЕБ. І  водночас насичення протиповітряними засобами не відбулося ще повною мірою для того, щоб ми могли приземляти з легкістю ворожу авіацію, зокрема, на території РФ”, — прокоментував у етері нацмарафону Федоренко ситуацію із закиданням Харківщини КАБами.

При цьому він упевнений, що така перевага у ЗС РФ – не назавжди.

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“Нашими дипломатами ведеться титанічна робота, вони б’ються за те, щоб Україна отримала додаткові засоби протиповітряної оборони, які допоможуть захистити цивільні міста, зокрема харків’ян. Щоб у нас не було ситуацій, які сталися вчора та позавчораІ відповідно це додаткові засоби, які б допомогли нам збивати ворожу авіацію на складних напрямках. До того часу противник намагається застосувати цю свою смертельну грізну зброю максимально активно і масовано. Але всьому свій час. Упевнений в тому, що їхні літаки почнуть залітати не на територію подекуди окупованої України, а прямо до пекла“, – заявив комбат “Ахіллеса”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 08:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко впевнений, що настане час, коли російські літаки почнуть залітати просто в Пекло".