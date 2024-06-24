“Ахіллес” про терор КАБами Харківщини: “Насичення ППО ще не відбулося”

Командир батальйону “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко впевнений, що настане час, коли російські літаки почнуть залітати просто в пекло.

“Противник намагається протидіяти Силам оборони всіма наявними способами. Керовані авіабомби – це те, що противник застосовує максимально масовано, та намагається нарощувати свої спроможності. Самих боєприпасів на складах після розвалу Радянського Союзу залишилося достатньо багато. Військово-промисловий комплекс РФ спроможний проводити модернізацію та робити їх більше захищеними від засобів РЕБ. І водночас насичення протиповітряними засобами не відбулося ще повною мірою для того, щоб ми могли приземляти з легкістю ворожу авіацію, зокрема, на території РФ”, — прокоментував у етері нацмарафону Федоренко ситуацію із закиданням Харківщини КАБами.

При цьому він упевнений, що така перевага у ЗС РФ – не назавжди.

“Нашими дипломатами ведеться титанічна робота, вони б’ються за те, щоб Україна отримала додаткові засоби протиповітряної оборони, які допоможуть захистити цивільні міста, зокрема харків’ян. Щоб у нас не було ситуацій, які сталися вчора та позавчора. І відповідно це додаткові засоби, які б допомогли нам збивати ворожу авіацію на складних напрямках. До того часу противник намагається застосувати цю свою смертельну грізну зброю максимально активно і масовано. Але всьому свій час. Упевнений в тому, що їхні літаки почнуть залітати не на територію подекуди окупованої України, а прямо до пекла“, – заявив комбат “Ахіллеса”.