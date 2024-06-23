Чому російський КАБ долетів до центру Харкова: у Немічева дві версії

Один із командирів спецпідрозділу ГУР МО “Кракен” Костянтин Немічев повідомив два варіанти того, як росіянам, які протягом червня били бомбами лише по північних околицях Харкова, вдалося “докинути” КАБ до проспекту Гагаріна.

“Момент, який мене цікавить – це КАБ, який залетів углиб міста. Нагадаю, що минулі обстріли, навіть тоді коли вони спокійно відчували себе, КАБи долітали до лінії (Сортіровка-Научка-Центральний парк – Салтівка). 30 км від кордону, та 40 км безпечної дальності від ППО. Це і виходить ті 70 км. А зараз залетів від кордону на 45 км”, – відзначив Немічев.

Командир “Кракен” зазначив: має дві версії того, як це могло статися.

“Або вони вирішили дуже сильно ризикнути, підлетів на небезпечну відстань. Або вони доробили свої бомби, щоб збільшити дальність підльоту. Найближчим часом побачимо. Тому намагайтеся знаходитися у безпеці”, – порадив Немічев.

Нагадаємо, 22 червня близько 15:10 війська РФ завдали авіаударів по Харкову. У Основ’янському районі міста КАБ влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. У Холодногірському – в підприємство. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що від удару по будинку постраждали 52 особи, з них троє дітей і один поліціянт. Загинули двоє людей. У Холодногірському районі поранення отримали чотири особи, одна загинула. Вранці 23 червня в лікарнях Харкова залишався 41 постраждалий, чотири особи – в тяжкому стані.