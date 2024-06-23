Синєгубов повідомив про руйнування в Харкові та обстріли області

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 23 червня поінформував про наслідки ворожих ударів по Харківщині.

Найважчі наслідки за добу – від ударів УМПБ Д-30 по Харкову.

“Основ’янський район. Внаслідок попадання КАБ (УМПП Д-30 СМ) пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, приватний будинок, п‘ять нежитлових будівель, 16 торговельних павільйонів, 25 транспортних засобів та один тролейбус, дві аптеки, автосалон. Постраждали 52 людини, із них три дитини та один поліцейський. Загинули дві людини. Холодногірський район. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля підприємства. Поранені чотири людини. Загинула одна людина”, – повідомив Синєгубов.



Також протягом доби окупанти вбили мешканця села Мілове в Балаклійській громаді – там зруйнований житловий будинок. Постраждали п’ятеро людей, одна людина загинула. У селі Глушківка Куп’янського району постраждала жінка, “приліт” був по приватному домоволодінню. У селі Лиман росіяни вдарили по трасі Харків – Вовчанськ fpv-дроном, там травмовано двох чоловіків.

Також під обстрілами були: село Кам’яна Яруга в Чугуївському районі (пошкоджені два приватні будинки) та селище Борова (КАБ пошкодив приватний будинок).