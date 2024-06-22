Загиблі і поранені. По житловому будинку поцілили росіяни у Харкові – Терехов
Попередньо росіяни завдали ударів по Харкову КАБами, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Є загиблі і поранені. Удар прийшовся по житловому будинку. Попередньо по Харкову було чотири удари. Потрапляння в район щільної житлової забудови», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“Щонайменше двоє загиблих. І як мінімум двоє постраждалих. Окупанти КАБами вдарили по житловій забудові, є загроза повторних ударів!» – розповів Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, загиблі, КАБ, Олег Синегубов, поранені, росіяни, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2024 в 15:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо росіяни завдали ударів по Харкову КАБами, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".