Загиблі і поранені. По житловому будинку поцілили росіяни у Харкові – Терехов

Попередньо росіяни завдали ударів по Харкову КАБами, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Є загиблі і поранені. Удар прийшовся по житловому будинку. Попередньо по Харкову було чотири удари. Потрапляння в район щільної житлової забудови», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Щонайменше двоє загиблих. І як мінімум двоє постраждалих. Окупанти КАБами вдарили по житловій забудові, є загроза повторних ударів!» – розповів Синєгубов.