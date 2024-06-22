Live
  • Сб 22.06.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 40.52
  • EUR 43.43

Есть погибшие и раненые. По жилому дому попали россияне в Харькове – Терехов

Происшествия 15:40   22.06.2024
Оксана Якушко
Есть погибшие и раненые. По жилому дому попали россияне в Харькове – Терехов

Предварительно, россияне нанесли удары по Харькову КАБами, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Есть погибшие и раненые. Удар пришелся по жилому дому. Предварительно по Харькову было четыре удара. Попадание в район плотной жилой застройки», – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«По меньшей мере, двое погибших. И как минимум двое пострадавших. Оккупанты КАБами ударили по жилой застройке, есть угроза повторных ударов!» – рассказал Синегубов.

Читайте также: В Харькове — серия взрывов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове — серия взрывов
В Харькове — серия взрывов
22.06.2024, 15:19
Есть погибшие и раненые. По жилому дому попали россияне в Харькове – Терехов
Есть погибшие и раненые. По жилому дому попали россияне в Харькове – Терехов
22.06.2024, 15:40
Главные новости Харькова 22.06: двое погибших и 18 раненых из-за удара КАБом
Главные новости Харькова 22.06: двое погибших и 18 раненых из-за удара КАБом
22.06.2024, 16:01
Ракета ЗСУ уничтожила российское ПВО «Панцирь-С» под Белгородом (фото, видео)
Ракета ЗСУ уничтожила российское ПВО «Панцирь-С» под Белгородом (фото, видео)
22.06.2024, 14:17
Будет бушевать гроза. Завтра в Харьковской области опасная погода
Будет бушевать гроза. Завтра в Харьковской области опасная погода
22.06.2024, 15:25
Неточная, но разрушительная – эксперт о втором ударе ФАБ-3000 по Харьковщине
Неточная, но разрушительная – эксперт о втором ударе ФАБ-3000 по Харьковщине
22.06.2024, 09:58

Новости по теме:

19:54
«Это ужасные события»: Терехов назвал число жертв обстрелов Харькова в мае
09:07
Армия РФ убила на Харьковщине 93 ребенка, еще 332 были ранены — прокуратура
16:47
Ночной удар по Харькову: в полиции сообщили подробности о шестерых погибших
10:32
Под завалами в Харькове может быть ребенок — Синегубов (видео)
09:09
Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины: 5 погибших и 30 раненых

Вы читали новость: «Есть погибшие и раненые. По жилому дому попали россияне в Харькове – Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 июня 2024 в 15:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно, россияне нанесли удары по Харькову КАБами, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".