Есть погибшие и раненые. По жилому дому попали россияне в Харькове – Терехов

Предварительно, россияне нанесли удары по Харькову КАБами, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Есть погибшие и раненые. Удар пришелся по жилому дому. Предварительно по Харькову было четыре удара. Попадание в район плотной жилой застройки», – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«По меньшей мере, двое погибших. И как минимум двое пострадавших. Оккупанты КАБами ударили по жилой застройке, есть угроза повторных ударов!» – рассказал Синегубов.