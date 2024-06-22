Есть погибшие и раненые. По жилому дому попали россияне в Харькове – Терехов
Предварительно, россияне нанесли удары по Харькову КАБами, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Есть погибшие и раненые. Удар пришелся по жилому дому. Предварительно по Харькову было четыре удара. Попадание в район плотной жилой застройки», – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«По меньшей мере, двое погибших. И как минимум двое пострадавших. Оккупанты КАБами ударили по жилой застройке, есть угроза повторных ударов!» – рассказал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: загиблі, Игорь Терехов, КАБ, Олег Синегубов, погибшие, поранені, россияне, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2024 в 15:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно, россияне нанесли удары по Харькову КАБами, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".