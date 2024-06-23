Почему российский КАБ долетел до центра Харькова: у Немичева две версии

Один из командиров спецподразделения ГУР МО «Kraken» Константин Немичев сообщил два варианта того, как россиянам, которые в течение июня били бомбами только по северным окраинах Харькова, удалось «добросить» КАБ до проспекта Гагарина.

«Интересующий меня момент – это КАБ, залетевший вглубь города. Напомню, что прошлые обстрелы, даже когда они спокойно чувствовали себя, КАБы долетали до линии (Сортировка-Научка-Центральный парк — Салтовка). 30 км от границы и 40 км безопасной дальности от ПВО. Это и выходит те 70 км. А сейчас залетел от границы на 45 км», — констатировал Немичев.

Командир «Kraken» отметил: у него две версии того, как это могло произойти.

«Или они решили очень сильно рискнуть, подлетели на опасное расстояние. Или они доделали свои бомбы, чтобы увеличить дальность подлета. В ближайшее время увидим. Поэтому старайтесь находиться в безопасности», — посоветовал Немичев.

Напомним, 22 июня около 15:10 войска РФ нанесли авиаудары по Харькову. В Основянском районе города КАБ попал в 5-этажный жилой дом. В Холодногорском — в предприятие. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что от удара по дому пострадали 52 человека, из них три ребенка и один полицейский. Погибли два человека. В Холодногорском районе ранения получили четыре человека, один погиб. Утром 23 июня в больницах Харькова оставался 41 пострадавший, четыре человека — в тяжелом состоянии.

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