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Видео удара КАБа по пятиэтажке в Харькове с двух ракурсов появилось в сети

Происшествия 21:36   22.06.2024
Оксана Якушко
Видео удара КАБа по пятиэтажке в Харькове с двух ракурсов появилось в сети Скриншот

В социальных сетях появились два видео момента попадания российского КАБа по жилой пятиэтажке у автовокзала.

Оба ролика записали видеорегистраторы, которые стояли в автомобилях. С разных ракурсов они позволяют увидеть, насколько разрушительным был российский террористический акт по отношению к мирным жителям Харькова.

Напомним, 22 июня около 15:10 войска РФ нанесли авиаудары по Харькову. В Основянском районе города КАБ попал в 5-этажный жилой дом. Первые три этажа полностью разрушены. Погибли три человека, еще 54 получили травмы разной степени тяжести, среди них две девочки 12 и 13 лет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 июня 2024 в 21:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В социальных сетях появились два видео момента попадания российского КАБа по жилой пятиэтажке у автовокзала.".