Видео удара КАБа по пятиэтажке в Харькове с двух ракурсов появилось в сети

В социальных сетях появились два видео момента попадания российского КАБа по жилой пятиэтажке у автовокзала.

Оба ролика записали видеорегистраторы, которые стояли в автомобилях. С разных ракурсов они позволяют увидеть, насколько разрушительным был российский террористический акт по отношению к мирным жителям Харькова.

Напомним, 22 июня около 15:10 войска РФ нанесли авиаудары по Харькову. В Основянском районе города КАБ попал в 5-этажный жилой дом. Первые три этажа полностью разрушены. Погибли три человека, еще 54 получили травмы разной степени тяжести, среди них две девочки 12 и 13 лет.