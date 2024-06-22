Видео удара КАБа по пятиэтажке в Харькове с двух ракурсов появилось в сети
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В социальных сетях появились два видео момента попадания российского КАБа по жилой пятиэтажке у автовокзала.
Оба ролика записали видеорегистраторы, которые стояли в автомобилях. С разных ракурсов они позволяют увидеть, насколько разрушительным был российский террористический акт по отношению к мирным жителям Харькова.
Напомним, 22 июня около 15:10 войска РФ нанесли авиаудары по Харькову. В Основянском районе города КАБ попал в 5-этажный жилой дом. Первые три этажа полностью разрушены. Погибли три человека, еще 54 получили травмы разной степени тяжести, среди них две девочки 12 и 13 лет.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: видео, КАБ, соцсети, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2024 в 21:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В социальных сетях появились два видео момента попадания российского КАБа по жилой пятиэтажке у автовокзала.".