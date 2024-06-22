Россияне целились по госпиталю МВД в Харькове – эксперт

Россияне открыто заявляют, что целью их удара по Харькову был госпиталь Главного управления МВД Украины, заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Это прямое нарушение Женевской конвенции, говорящей, что: «Госпитали и медицинский персонал в зонах военных действий должны быть защищены от нападений».

В Первой Женевской конвенции «Об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях» и Второй Женевской конвенции «Об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава морских вооруженных сил» принятой в 1949 году, говорится: «раненые и больные, а также инвалиды и беременные женщины, будут пользоваться особым покровительством и защитой», напомнил военный обозреватель.

«Украина никогда не наносила ударов по больницам и госпиталям, где находились раненые российские оккупанты. При этом россияне регулярно бьют по больницам и целенаправленно охотятся за эвакуационными группами. Кажется, россияне очень хотят, чтобы мы стали воевать не по правилам», — размышляет Коваленко.

Напомним, 22 июня около 15:10 войска РФ нанесли авиаудары по Харькову. В Основянском районе города КАБ попал в 5-этажный жилой дом. Первые три этажа полностью разрушены. Погибли три человека, еще 37 получили травмы разной степени тяжести, среди них две девочки 12 и 13 лет.