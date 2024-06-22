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Две девочки ранены в Харькове из-за атаки КАБами (фото, видео)

Происшествия 19:18   22.06.2024
Оксана Якушко
Две девочки ранены в Харькове из-за атаки КАБами (фото, видео) Фото: Офіс Генерального прокурора

Среди 37 пострадавших в результате атаки россиян четырьмя КАБами Д-30 по Харькову два ребенка — девочки 12 и 13 лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.

22 июня около 15:10 войска РФ нанесли авиаудары по Харькову. В Холодногорском районе зафиксировано попадание по территории предприятия.

В Основянском районе города авиационный боеприпас попал в 5-этажный жилой дом. Первые три этажа полностью разрушены.

Погибли три человека, еще 37 получили травмы разной степени тяжести, среди них две девочки 12 и 13 лет.

Повреждены жилые дома, магазины, офисные помещения, кафе, автосалон, легковые автомобили, троллейбус, остановку транспорта.

По предварительным данным, россияне ударили по городу четырьмя УМПБ Д-30 с территории Белгородской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 июня 2024 в 19:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди 37 пострадавших в результате атаки россиян четырьмя КАБами Д-30 по Харькову два ребенка — девочки 12 и 13 лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.".