Две девочки ранены в Харькове из-за атаки КАБами (фото, видео)
Фото: Офіс Генерального прокурора
Среди 37 пострадавших в результате атаки россиян четырьмя КАБами Д-30 по Харькову два ребенка — девочки 12 и 13 лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.
22 июня около 15:10 войска РФ нанесли авиаудары по Харькову. В Холодногорском районе зафиксировано попадание по территории предприятия.
В Основянском районе города авиационный боеприпас попал в 5-этажный жилой дом. Первые три этажа полностью разрушены.
Погибли три человека, еще 37 получили травмы разной степени тяжести, среди них две девочки 12 и 13 лет.
Повреждены жилые дома, магазины, офисные помещения, кафе, автосалон, легковые автомобили, троллейбус, остановку транспорта.
По предварительным данным, россияне ударили по городу четырьмя УМПБ Д-30 с территории Белгородской области.
Читайте также: 2 погибших и 37 раненых, под завалами ищут людей – Синегубов (видео, фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, девочки, загиблі, КАБ, погибшие, поранені, удар, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Две девочки ранены в Харькове из-за атаки КАБами (фото, видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 июня 2024 в 19:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди 37 пострадавших в результате атаки россиян четырьмя КАБами Д-30 по Харькову два ребенка — девочки 12 и 13 лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.".