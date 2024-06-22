Две девочки ранены в Харькове из-за атаки КАБами (фото, видео)

Среди 37 пострадавших в результате атаки россиян четырьмя КАБами Д-30 по Харькову два ребенка — девочки 12 и 13 лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.

22 июня около 15:10 войска РФ нанесли авиаудары по Харькову. В Холодногорском районе зафиксировано попадание по территории предприятия.

В Основянском районе города авиационный боеприпас попал в 5-этажный жилой дом. Первые три этажа полностью разрушены.

Погибли три человека, еще 37 получили травмы разной степени тяжести, среди них две девочки 12 и 13 лет.

Повреждены жилые дома, магазины, офисные помещения, кафе, автосалон, легковые автомобили, троллейбус, остановку транспорта.

По предварительным данным, россияне ударили по городу четырьмя УМПБ Д-30 с территории Белгородской области.