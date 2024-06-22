Дві дівчинки поранені у Харкові через удари КАБами (фото, відео)
Серед 37 постраждалих внаслідок атаки росіян чотирма КАБами Д-30 по Харкову дві дитини – дівчинки 12 та 13 років, повідомила Харківська обласна прокуратура.
22 червня близько 15:10 війська рф завдали авіаудари по Харкову. У Холодногірському районі зафіксовано влучання по території підприємства.
В Основʼянському районі міста авіаційний боєприпас влучив у 5-поверховий житловий будинок. Перші три поверхи повністю зруйновані.
Загинули три людини, ще 37 — отримали травми різного ступеню тяжкості, серед них двоє дівчаток 12 та 13 років.
Пошкоджені житлові будинки, магазини, офісні приміщення, кафе, автосалон, легкові авто, тролейбус, зупинку транспорту.
За попередніми даними, росіяни вдарили по місту чотирма УМПБ Д-30 з території Бєлгородської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2024 в 19:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед 37 постраждалих внаслідок атаки росіян чотирма КАБами Д-30 по Харкову дві дитини – дівчинки 12 та 13 років, повідомила Харківська обласна прокуратура.".