2 загиблих і 37 поранених, під завалами шукають людей– Синєгубов (відео, фото)
Станом наразі 16 осіб госпіталізовано, двоє з них – діти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Медики борються за життя чотирьох пацієнтів – двох жінок і двох чоловіків, які перебувають у тяжкому стані”, – наголосив Синєгубов.
«Некерована авіабомба поцілила в житловий будинок на цьому місці, близько 15 людей отримали поранення, двоє людей загинули. За нашою інформацією, вже понад 20 осіб звернулися за наданнями медичної допомоги. Крім того, підрозділи ДСНС ліквідують наслідки – ми тут бачимо часткове руйнування двох відкритих поверхів, саме де знаходилися житлові приміщення, тому, можливо під завалами є люди», – розповів Синєгубов.
У цьому районі немає жодних військових об’єктів, але є Центральний автовокзал, місце насичене людьми. Мішень однозначно були громадянські люди, підкреслив Синєгубов. Пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: будівлю, зупинки громадського транспорту, магазини.
Фото: ХОВА та ДСНС у Харківській області
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом наразі 16 осіб госпіталізовано, двоє з них – діти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".