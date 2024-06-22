21 поранений та 2 загиблих через удари КАБів по Харкову – Терехов
КАБи вдарили по середмістю та поцілили в житловий будинок, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Ви бачите, що жодного військового об’єкту тут немає. По житловому будинку поцілив один КАБ. А всього по місту вдарили 4 КАБи, інші влучили в інший район Харкова, на виробниче підприємство, де теж є один загиблий і троє поранених», – розповів Терехов.
Біля житлового будинку загинула одна мешканка, ще одна загинула біля зупинки громадського транспорту, зазначив мер.
«Всі постраждалі – це мешканці міста: хтось перебував в житловому будинку, хтось йшов по дорозі, хтось їхав на машині», – розповів Терехов.
Наразі неможливо підраховувати, скільки будівель зазнали руйнування, каже мер. На станції автовокзалу вибиті вікна, так само на виробничому підприємстві та в офісному центрі.
«Я вважаю, що це цілеспрямована тактика росіян – бити по Харкову у вихідні дні, коли люди заходять по супермаркету, торговельного центру, коли відпочивають у своєму будинку», – зазначив Терехов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, загиблі, КАБ, поранені, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2024 в 17:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КАБи вдарили по середмістю та поцілили в житловий будинок, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".