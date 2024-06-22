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21 поранений та 2 загиблих через удари КАБів по Харкову – Терехов

Події 17:08   22.06.2024
Оксана Якушко
21 поранений та 2 загиблих через удари КАБів по Харкову – Терехов

КАБи вдарили по середмістю та поцілили в житловий будинок, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Ви бачите, що жодного військового об’єкту тут немає. По житловому будинку поцілив один КАБ. А всього по місту вдарили 4 КАБи, інші влучили в інший район Харкова, на виробниче підприємство, де теж є один загиблий і троє поранених», – розповів Терехов.

Біля житлового будинку загинула одна мешканка, ще одна загинула біля зупинки громадського транспорту, зазначив мер.

«Всі постраждалі – це мешканці міста: хтось перебував в житловому будинку, хтось йшов по дорозі, хтось їхав на машині», – розповів Терехов.

Наразі неможливо підраховувати, скільки будівель зазнали руйнування, каже мер. На станції автовокзалу вибиті вікна, так само на виробничому підприємстві та в офісному центрі.

«Я вважаю, що це цілеспрямована тактика росіян – бити по Харкову у вихідні дні, коли люди заходять по супермаркету, торговельного центру, коли відпочивають у своєму будинку», – зазначив Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2024 в 17:08;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КАБи вдарили по середмістю та поцілили в житловий будинок, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".