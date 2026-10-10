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Пошкодили електромережі: росіяни вдарили КАБами по місту на Харківщині

Події 11:33   10.10.2026
Оксана Якушко
Пошкодили електромережі: росіяни вдарили КАБами по місту на Харківщині

Близько 02:50 10 жовтня росіяни атакували Ізюм, застосувавши, за попередніми даними, керовані авіабомби (КАБ), повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація.

Влучання КАБів сталося в районі гори Кремʼянець. Внаслідок атаки пошкоджені електромережі, огорожі, будівля цивільного підприємства,.

Одна з авіабомб впала без детонації в іншому районі Ізюма, але є пошкодження приватного будинку. На місці працюють сапери ДСНС.

Інформація про постраждалих не надходила.

Але в Ізюмі проводять невідкладні ремонтні роботи на електромережах. Тому без електропостачання поки що залишається:

▪️ центральна частина міста;

▪️ південна частина міста;

▪️ південно-західна частина міста;

▪️ декілька вулиць районів Нафтовик та Піски.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2026 в 11:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 02:50 10 жовтня росіяни атакували Ізюм, застосувавши, за попередніми даними, керовані авіабомби (КАБ), повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація.".