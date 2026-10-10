Пошкодили електромережі: росіяни вдарили КАБами по місту на Харківщині
Близько 02:50 10 жовтня росіяни атакували Ізюм, застосувавши, за попередніми даними, керовані авіабомби (КАБ), повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація.
Влучання КАБів сталося в районі гори Кремʼянець. Внаслідок атаки пошкоджені електромережі, огорожі, будівля цивільного підприємства,.
Одна з авіабомб впала без детонації в іншому районі Ізюма, але є пошкодження приватного будинку. На місці працюють сапери ДСНС.
Інформація про постраждалих не надходила.
Але в Ізюмі проводять невідкладні ремонтні роботи на електромережах. Тому без електропостачання поки що залишається:
▪️ центральна частина міста;
▪️ південна частина міста;
▪️ південно-західна частина міста;
▪️ декілька вулиць районів Нафтовик та Піски.