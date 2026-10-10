Live
  • Сб 10.10.2026
  • Харьков  +15°С
  • USD 44.85
  • EUR 50.14

Повредили электросети: россияне ударили КАБами по городу на Харьковщине

Происшествия 11:33   10.10.2026
Оксана Якушко
Повредили электросети: россияне ударили КАБами по городу на Харьковщине

Около 02:50 10 октября россияне атаковали Изюм, применив, по предварительным данным, управляемые авиабомбы (КАБ), сообщает Изюмская городская военная администрация.

Удар КАБов произошел в районе горы Кременец. В результате атаки повреждены электросети, ограждения, здание гражданского предприятия.

Одна из авиабомб упала без детонации в другом районе Изюма, но есть повреждения частного дома. На месте работают саперы ГСЧС.

Информация о пострадавших не поступала.

Но в Изюме проводятся неотложные ремонтные работы на электросетях. Поэтому без электроснабжения пока остается:
▪️ центральная часть города;
▪️ южная часть города;
▪️ юго-западная часть города;
▪️ несколько улиц районов Нефтяник и Пески.

Читайте также: Россияне разбили кладбище и ранили шесть человек за сутки на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Россияне разбили кладбище и ранили шесть человек за сутки на Харьковщине
Россияне разбили кладбище и ранили шесть человек за сутки на Харьковщине
10.10.2026, 09:13
РФ «окружила» силы СОУ и снова «захватила» Купянск-Узловой – ISW
РФ «окружила» силы СОУ и снова «захватила» Купянск-Узловой – ISW
10.10.2026, 08:22
Сегодня 10 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 10 октября 2026: какой праздник и день в истории
10.10.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 10 октября: шестеро пострадавших, 20 атак на фронте
Новости Харькова — главное 10 октября: шестеро пострадавших, 20 атак на фронте
10.10.2026, 12:22
Харьков атакуют российские дроны: пожар в медучреждении, раненые
Харьков атакуют российские дроны: пожар в медучреждении, раненые
10.10.2026, 13:21
Увольнение прокурора, драка с ТЦК и новая тревога в Харькове – итоги 9 октября
Увольнение прокурора, драка с ТЦК и новая тревога в Харькове – итоги 9 октября
09.10.2026, 23:00

Новости по теме:

09.10.2026
Публично сдал позиции СОУ в Изюме: новое подозрение сбежавшему депутату
09.10.2026
Более 30 коров убили вражеские КАБы на Харьковщине утром 9 октября
07.10.2026
Удары КАБами: 17 человек еще в больнице, двое в тяжелом состоянии – Синегубов
07.10.2026
Обстрел Слободского района: коммунальщики устраняют последствия разрушений
07.10.2026
Ракет в 4,5 раза больше, FPV – на 119%: чем РФ атакует Харьковщину


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Повредили электросети: россияне ударили КАБами по городу на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 октября 2026 в 11:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 02:50 10 октября россияне атаковали Изюм, применив, по предварительным данным, управляемые авиабомбы (КАБ), сообщает Изюмская городская военная администрация.".