Повредили электросети: россияне ударили КАБами по городу на Харьковщине

Около 02:50 10 октября россияне атаковали Изюм, применив, по предварительным данным, управляемые авиабомбы (КАБ), сообщает Изюмская городская военная администрация.

Удар КАБов произошел в районе горы Кременец. В результате атаки повреждены электросети, ограждения, здание гражданского предприятия.

Одна из авиабомб упала без детонации в другом районе Изюма, но есть повреждения частного дома. На месте работают саперы ГСЧС.

Информация о пострадавших не поступала.

Но в Изюме проводятся неотложные ремонтные работы на электросетях. Поэтому без электроснабжения пока остается:

▪️ центральная часть города;

▪️ южная часть города;

▪️ юго-западная часть города;

▪️ несколько улиц районов Нефтяник и Пески.

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