Повредили электросети: россияне ударили КАБами по городу на Харьковщине
Около 02:50 10 октября россияне атаковали Изюм, применив, по предварительным данным, управляемые авиабомбы (КАБ), сообщает Изюмская городская военная администрация.
Удар КАБов произошел в районе горы Кременец. В результате атаки повреждены электросети, ограждения, здание гражданского предприятия.
Одна из авиабомб упала без детонации в другом районе Изюма, но есть повреждения частного дома. На месте работают саперы ГСЧС.
Информация о пострадавших не поступала.
Но в Изюме проводятся неотложные ремонтные работы на электросетях. Поэтому без электроснабжения пока остается:
▪️ центральная часть города;
▪️ южная часть города;
▪️ юго-западная часть города;
▪️ несколько улиц районов Нефтяник и Пески.