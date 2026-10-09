Увольнение прокурора, драка с ТЦК и новая тревога в Харькове – итоги 9 октября

Уволили руководителя Харьковской областной прокуратуры Юрия Папушу. В Харькове сменили сигналы воздушной тревоги. «Бандероли» ударили по пригороду. Пенсионерка пострадала в стычке с ТЦК. Объектив напоминает главные новости дня.

Об этом сообщил и.о. Генпрокурора Украины Антон Ковальский. Он отметил, что принял такое решение по результату рабочей встречи. В системе прокуратуры проводят общий кадровый аудит назначений на административные должности, начавшийся после скандального бегства из страны Генпрокурора Руслана Кравченко. Папуша был назначен в Харьков именно во времена руководства Кравченко – 18 февраля этого года. До этого он возглавлял областную прокуратуру в Днепре.

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Пресс-служба горсовета предупредила: теперь продолжительность звукового сигнала воздушной тревоги зависит от уровня угрозы. Если угроза меньше, то есть соответствует желтому уровню, сирены будут выть 30 секунд. Если опасность больше – красная – сигнал будет длиться минуту. Сообщения о типе угрозы останутся, их дополнят данными о желтом или красном уровне. Отбой теперь будет без завывания – только текстом.

«Прилеты» были по территории швейного цеха в Подворках и кладбища в Песочине. На предприятии пострадали три сотрудницы, сообщает областная прокуратура. Одна ранена, у двоих – стресс.

«Прилет» был по животноводческому комплексу в Печенежской общине – около 08:40 утра, написал глава общины Александр Гусаров. Информации о пострадавших людях нет.

В Харькове полиция выясняет обстоятельства потасовки в Индустриальном районе. К полицейским обратился сын 73-летней женщины. Заявил, что его мать толкнула мужчину в военной форме, она получила травмы и попала в больницу. Видео «разборки» облетело соцсети. В ГУ Нацполиции Харьковщины прокомментировали события так. Женщина через камеру видеонаблюдения увидела мужчин в военной форме, проводивших мобилизационные мероприятия. После этого вышла на улицу, чтобы вмешаться в конфликт. Один из мужчин толкнул пенсионерку, и она упала. В Харьковском областном ТЦК и СП отметили, что проверяют все обстоятельства произошедшего. Предварительно установили, что на военнослужащих группы уведомления напал агрессивный гражданин. И во время стычки военный, защищаясь, оттолкнул вмешавшуюся в конфликт женщину. Полиция начала уголовное производство.

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