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Почему графики отключения света ввели не во всех областях, объяснила Укрэнерго

Общество 20:42   09.10.2026
Татьяна Литвина
Почему графики отключения света ввели не во всех областях, объяснила Укрэнерго Фото иллюстративное

Графики отключения электроэнергии вводят только в отдельных регионах, в то время как в других — ее переизбыток и даже приходится ее экспортировать. Почему не получается уравновесить энергосистему, рассказали в Укрэнерго.

С начала октября в нескольких регионах Украины введено ограничение потребления потребления – как для промышленности, так и для бытовых потребителей и бизнеса.При этом дефицита мощности в энергосистеме Украины нет, а в отдельных областях – в это время даже ограничивалась работа «зеленой» генерации на пиках ее эффективности.

В Укрэнерго назвали несколько причин:

  • системное уничтожение врагом объектов генерации в отдельных областях, что привело к высокому уровню энергодефицитности этих регионов. В результате – электроэнергию приходится передавать за сотни километров, что никогда не предполагалось никакими проектами. И именно на магистральные сети враг сейчас направил основную часть своих способов поражения;
  • новая тактика врага – непрерывные удары по подстанциям и линиям систем передачи и распределения, в частности – у больших городов с высоким уровнем энергопотребления. Это приводит к тому, что передать необходимый потребителям объем электроэнергии в определенных направлениях – сложно или невозможно. Даже при наличии профицита мощности в других регионах;
  • постоянные воздушные тревоги в областях, где враг массированно атакует высоковольтные подстанции и линии, не позволяют быстро производить аварийно-восстановительные работы. Энергетики постоянно находятся под угрозой, поскольку россияне уже неоднократно наносили удары именно по местам, где работает квалифицированный персонал и спецтехника.

«Совокупность этих факторов и приводит к тому, что потребители части областей Украины вынужденно обесточиваются в то время, когда в остальных регионах – ограничений нет, а во избежание проблемы профицита мощности – осуществляется экспорт электроэнергии», — сообщили в Укрэнерго.

В компании говорят, что энергетики делают все возможное, чтобы устранять последствия вражеских обстрелов как можно быстрее.

«Специалисты НЭК «Укрэнерго» и других энергетических компаний обладают необходимым опытом, техникой и запасом оборудования – чтобы возвращать свет после ударов каждой ракеты или реактивного «Шахеда». При этом энергетики имеют только одну просьбу: пожалуйста – бережно потребляйте электроэнергию в регионах, где сейчас вынужденно применяются ограничения. Чем меньше будет нагрузка на сети – тем короче будут периоды вынужденных обесточений», — просят энергетики.

Читайте также: Как будут отключать свет в Харьковской области 10 октября

Напомним, 30 сентября, российские военные впервые применили на реактивном БПЛА особый боезаряд. Он специально создан для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2026 в 20:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Графики отключения электроэнергии вводят только в отдельных регионах, в то время как в других — ее переизбыток и даже приходится ее экспортировать.".