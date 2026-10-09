Чому графіки відключення світла діють не в усіх областях, пояснила Укренерго

Графіки відключення електроенергії вводять лише в окремих регіонах, тоді як у інших – її надлишок і навіть доводиться її експортувати. Чому не вдається врівноважити енергосистему, розповіли в Укренерго.

З початку жовтня в кількох регіонах України введено обмеження споживання споживання – як для промисловості, так і для побутових споживачів та бізнесу. Зокрема, і в Харківській області.

В Укренерго назвали кілька причин:

системне знищення ворогом об’єктів генерації в окремих сферах, що призвело до високого рівня енергодефіцитності цих регіонів. В результаті електроенергію доводиться передавати за сотні кілометрів, що ніколи не передбачалося жодними проектами. І саме на магістральні мережі ворог зараз направив основну частину своїх способів поразки;

нова тактика ворога – безперервні удари по підстанціях і лініях систем передачі та розподілу, зокрема – біля великих міст із високим рівнем енергоспоживання. Це призводить до того, що передати необхідний споживачам обсяг електроенергії у певних напрямках – складно, або неможливо. Навіть за наявності профіциту потужності в інших регіонах;

постійні повітряні тривоги в областях, де ворог масовано атакує високовольтні підстанції і лінії, не дозволяють швидко здійснювати аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики постійно перебувають під загрозою, оскільки росіяни вже неодноразово здійснювали удари саме по місцях, де працює кваліфікований персонал і спецтехніка.

“Сукупність цих факторів і призводить до того, що споживачі частини областей України вимушено знеструмлюються в той час, коли в решті регіонів – обмежень немає, а для уникнення проблеми профіциту потужності – здійснюється експорт електроенергії”, – повідомили в Укренерго.

У компанії кажуть, що енергетики роблять усе можливе, щоб усувати наслідки ворожих обстрілів якнайшвидше.

“Фахівці НЕК «Укренерго» та інших енергетичних компаній мають необхідний досвід, техніку та запас обладнання – щоб повертати світло після ударів кожної ракети чи реактивного «Шахеда». При цьому, енергетики мають тільки одне прохання: будь ласка – ощадливо споживайте електроенергію у регіонах, де зараз вимушено застосовуються обмеження. Чим меншим буде навантаження на мережі – тим коротшими будуть періоди вимушених знеструмлень”, – просять енергетики.

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Нагадаємо, 30 вересня російські військові вперше застосували на реактивному БПЛА особливий боєзаряд. Він спеціально створений для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій.