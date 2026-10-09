«Резиденты Вселенной»: завершили исследование коллекций музеев Каразина (фото)

В харьковском Ермилов-Центре состоялось завершение сотрудничества музеев и художников в рамках проекта «Резиденты Вселенной». В течение месяца художники исследовали коллекцию музеев Каразинского университета. Финальным этапом стала презентация их наработок — создание завершенных работ условиями резиденции не предполагалось. Художница из Харькова и автор зин-комикса «Зверята» Лилия Петрова рассказала о своем исследовании музеев Каразинского университета.

«Я слышала о первой резиденции такого типа, которая состоялась в 2019 году также в Ермилов-Центре Каразина. И еще тогда меня очень заинтересовал такой формат, потому что мне кажется, это очень логично — обращаться в университет, как к такому очень наполненному знаниями месту и находить здесь новые подходы, новую оптику для того, чтобы говорить о каких-то достояниях, каких-то исторических экспонатах», — рассказала Лилия.

По словам художницы, на момент подачи заявки на участие в проекте ее больше интересовали Музей природы и Ботанический сад. Но в процессе работы художница в основном обращалась в естественный музей и Музей истории университета Каразина, который, по словам девушки, содержит впечатляющий архив дневников, воспоминаний и фотографий университета в разные времена его существования.

«Я работаю с таким явлением как персонажность, персонажи. И меня очень интересует осмысливать определенные жизненные ситуации через образы зверушек, животных, которые могут представлять более такой наивный взгляд. И мне очень нравится проговаривание каких-то важных, трудных жизненных тем на контрасте, благодаря использованию этих наивных образов. Имея бэкграунд создания «Зверюшек», я шла в Музей природы. Потому что экспонаты — эти чучела, они тоже как персонажи, имеют свою субъектность. То есть человек, который их создавал, заложил в них определенное движение, интенцию их социального взаимодействия. Поэтому я собирала материал о том, каких персонажей можно добавить в «Зверюшек», — сообщила художница.

Лилия Петрова создала зин-комикс «Зверюшки» в 2022 году в рамках резиденции от Jam Factory Art Center во Львове.

«Это была такая моя рефлексия в форме книжечки на тему войны, вторжения и какой-то новой жизни, в которой мы все оказались. И через этих зверушек хотелось как-то окутать эту очень колючую обыденность, эту очень травмирующую реальность, окунуть в образность и предоставить для дальнейшего восприятия и для собственного проживания», — вспоминает она.

Как отмечалось ранее, главными действующими лицами зин-комикса являются Кошка-Ножка и Птичка.

«Эти персонажи производились годами, месяцами и стали моими друзьями, они меня поддерживали», — поделилась воспоминаниями художница.