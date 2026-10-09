В должности – меньше года: увольняют руководителя Харьковской облпрокуратуры

Об увольнении руководителя Харьковской областной прокуратуры сообщил исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины Антон Ковальский 9 октября.

Он отметил, что сейчас проводится кадровый аудит назначений на административные должности в Офисе Генпрокурора и областных прокуратурах. Изменения коснулись и Харьковщины.

«По результатам рабочих встреч и оценке их работы я принял решение об увольнении с административных должностей руководителей Харьковской и Волынской областных прокуратур. Рабочие встречи продолжаются», — написал Ковальский.

Он продолжает: это история не о персоналиях и точно не о кадровых решениях ради самих кадровых решений. Руководящая должность, по его словам, — прежде всего ответственность за результат, коллектив и за решения, влияющие на репутацию всего института.

«Там, где есть результат и профессиональная работа, – будет поддержка. Там, где есть обоснованные вопросы, – буду принимать соответствующие решения», – подчеркнул Ковальский.

Он подытожил, что это только первый этап, кадровый аудит продолжат.

Напомним, Юрий Папуша возглавил Харьковскую областную прокуратуру 18 февраля. До этого он руководил Днепропетровской областной прокуратурой.