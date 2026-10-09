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В должности – меньше года: увольняют руководителя Харьковской облпрокуратуры

Общество 12:32   09.10.2026
Виктория Яковенко
В должности – меньше года: увольняют руководителя Харьковской облпрокуратуры Фото: Харьковская областная прокуратура

Об увольнении руководителя Харьковской областной прокуратуры сообщил исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины Антон Ковальский 9 октября.

Он отметил, что сейчас проводится кадровый аудит назначений на административные должности в Офисе Генпрокурора и областных прокуратурах. Изменения коснулись и Харьковщины.

«По результатам рабочих встреч и оценке их работы я принял решение об увольнении с административных должностей руководителей Харьковской и Волынской областных прокуратур. Рабочие встречи продолжаются», — написал Ковальский.

Он продолжает: это история не о персоналиях и точно не о кадровых решениях ради самих кадровых решений. Руководящая должность, по его словам, — прежде всего ответственность за результат, коллектив и за решения, влияющие на репутацию всего института.

«Там, где есть результат и профессиональная работа, – будет поддержка. Там, где есть обоснованные вопросы, – буду принимать соответствующие решения», – подчеркнул Ковальский.

Он подытожил, что это только первый этап, кадровый аудит продолжат.

Напомним, Юрий Папуша возглавил Харьковскую областную прокуратуру 18 февраля. До этого он руководил Днепропетровской областной прокуратурой.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2026 в 12:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об увольнении руководителя Харьковской областной прокуратуры сообщил исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины Антон Ковальский 9 октября.".