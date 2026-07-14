Разворовали 10,4 млн на ремонте Трипольской и Змиевской ТЭС: кого подозревают

Закупили старые трубы, а представили как новые – СБУ разоблачила схему хищения государственных средств во время закупок материалов для ремонта Трипольской и Змиевской ТЭС в Киевской и Харьковской областях.

По данным правоохранителей, к организации сделки причастны начальник одного из департаментов ПАО «Центрэнерго» и два его сообщника – владельцы аффилированных частных компаний-поставщиков.

«Для реализации схемы чиновник заключил договор с подрядчиками на поставку труб для работ на энергообъектах. Но вместо предусмотренной тендерными процедурами новой продукции 2024-2025 годов производства, фигуранты закупили старые некачественные трубы, хранившиеся на открытом складе. Чтобы скрыть настоящий год изготовления и происхождения товара, дельцы нанесли на него фальшивую маркировку и представили как новый. А сэкономленные деньги распределили между собой», — отметили в СБУ.

Правоохранители подчеркивают, что использование устаревших материалов могло поставить под угрозу стабильную работу ключевых тепловых электростанций Украины, особенно во время подготовки к новому отопительному сезону.

По заключению экспертизы, убытки ПАО «Центрэнерго» от поставок труб, не отвечающих требованиям ДСТУ, составляют 10,4 млн грн, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Во время обысков у фигурантов правоохранители обнаружили мобильные телефоны, компьютерную технику и документацию с доказательствами.

Всем трем фигурантам сообщили о подозрении по нескольким статьям УКУ: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, подлог документов и злоупотребление властью или служебным положением.

Если вину докажут, им грозит до 12 лет тюрьмы.