Ущерб – 8 млн: кто “нажился” на защите Змиевской ТЭС, установила СБУ

Правоохранители сообщили о подозрении чиновникам энергосектора, которые, по данным следствия, присвоили более 8 млн грн при строительстве защитных сооружений для Змиевской ТЭС в Харьковской области.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигуранты — 54-летний начальник участка одного из промышленных предприятий энергетического сектора, а также 60-летний директор частной компании-подрядчика, которую привлекли к реализации проекта.

«Установлено, что в декабре 2024 года между теплоэлектростанцией и подрядной организацией был заключен договор на выполнение работ по защите ТЭС, общая стоимость которых составляла более 245 млн грн. По данным следствия, участники сделки внесли недостоверные сведения в техническую документацию и организовали использование бетонной смеси, которая не отвечала установленным проектным и техническим требованиям”, — выяснили правоохранители.

В результате этого госбюджету был нанесен ущерб на сумму 8,1 млн грн, говорят силовики.

Правоохранители провели 11 обысков дома у фигурантов и в помещениях предприятий. Изъяты: финансово-хозяйственная документация, технические материалы и другие доказательства преступления, говорят в СБУ.

Обоим мужчинам сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УКУ), добавили в Харьковской областной прокуратуре. Если вину докажут, им грозит до 12 лет тюрьмы.

Следственные действия продолжаются.