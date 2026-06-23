Некачественный уголь для учебных заведений Харьковщины: кто поставлял

Правоохранители вручили подозрение 37-летнему жителю Днепра. Следствие считает, что он поставлял некачественный уголь для учебных заведений на Харьковщине, а также присвоил себе почти 1,5 млн бюджетных средств.

В Харьковской областной прокуратуре установили, что фигурант фактически руководил частным предприятием, хотя официально не имел к нему никакого отношения. Летом в прошлом году это предприятие заключило с Барвенковским исполнительным комитетом городского совета Изюмского района договор о закупке 160 тонн угля.

Потом осенью 2025 года аналогичное соглашение подписали с отделом образования, молодежи и спорта Старосалтовского поселкового совета на поставку 67 тонн угля.

«Подозреваемый лично организовал транспортировку топлива к заказчикам. Однако выяснилось, что поставленный товар не отвечал заявленным показателям качества. Проведенные судебные экспертизы показали, что поставщик отгрузил низкокачественные угли с большим содержанием примесей горных пород, а показатели его зольности существенно превышали норму, определенную договорами и государственными стандартами», — отметили правоохранители.

В результате заказчикам нанесен ущерб на сумму почти 1,5 млн гривен.

«Эту разницу между фактически уплаченной суммой и рыночной стоимостью товара днепрянин забрал себе», — выяснили в прокуратуре.

Фигуранту сообщили о подозрении в организации присвоения чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, в условиях военного положения (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УКУ).