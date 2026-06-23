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Постачав неякісне вугілля для навчальних закладів Харківщини: кого підозрюють

Суспільство 13:54   23.06.2026
Вікторія Яковенко
Постачав неякісне вугілля для навчальних закладів Харківщини: кого підозрюють Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці вручили підозру 37-річному мешканцю Дніпра. Слідство вважає, що він постачав неякісне вугілля для закладів освіти на Харківщині, а також привласнив собі майже 1,5 млн бюджетних коштів.

У Харківській обласній прокуратурі встановили, що фігурант фактично керував приватним підприємством, хоча офіційно не мав до нього жодного відношення. Влітку торік це підприємство уклало з Барвінківським виконавчим комітетом міської ради Ізюмського району договір про закупівлю 160 тонн кам’яного вугілля.

Пізніше, восени 2025 року, аналогічну угоду підписали з відділом освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради на постачання 67 тонн вугілля.

«Підозрюваний особисто організував транспортування палива до замовників. Однак з’ясувалося, що поставлений товар не відповідав заявленим показникам якості. Проведені судові експертизи засвідчили, що постачальник відвантажив низькоякісне вугілля з великим вмістом домішок гірських порід, а показники його зольності суттєво перевищували норму, визначену договорами та державними стандартами», – зазначили правоохоронці.

Унаслідок цього замовникам завдано збитків на суму майже 1,5 млн гривень.

«Цю різницю між фактично сплаченою сумою та ринковою вартістю товару дніпрянин забрав собі», – з’ясували в прокуратурі.

Фігуранту повідомили про підозру в організації привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2026 в 13:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вручили підозру 37-річному мешканцю Дніпра. Слідство вважає, що він постачав неякісне вугілля для закладів освіти на Харківщині".