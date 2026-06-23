Обдурив «єВідновлення»: як житель Харківщини купив дім на Київщині – слідство

Правоохоронці викрили на Харківщині чергове шахрайство з «єВідновленням». Цього разу підозру отримав мешканець Ізюмського району.

За даними Харківської обласної прокуратури, у листопаді 2023 року фігурант вирішив нажитися на державній допомозі та запланував отримати компенсацію за свій зруйнований будинок у селі Студенок.

«Не маючи правовстановлюючих документів на житло, зловмисник організував виготовлення дубліката договору купівлі-продажу та підробленого техпаспорта, у якому площу нерухомості штучно завищили, «домалювавши» неіснуючий мансардний поверх», – встановили правоохоронці.

На підставі цих документів чоловік незаконно оформив право власності на об’єкт і подав заяву на отримання компенсації, встановили у прокуратурі. У серпні торік йому видали житловий сертифікат на понад 2,2 млн грн. Ці гроші він витратив на купівлю будинку в Київській області, де проживає й досі.

Чоловіку повідомили про підозру в шахрайстві. У прокуратурі кажуть: наполягатимуть, щоб фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Харкові судитимуть уже колишнього заступника начальника Ізюмської МВА, який у грудні 2023 року розробив схему заробітку на компенсації за зруйноване житло в рамках державної програми «єВідновлення», повідомляла Харківська обласна прокуратура.