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Обдурив «єВідновлення»: як житель Харківщини купив дім на Київщині – слідство

Суспільство 12:10   23.06.2026
Вікторія Яковенко
Обдурив «єВідновлення»: як житель Харківщини купив дім на Київщині – слідство Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили на Харківщині чергове шахрайство з «єВідновленням». Цього разу підозру отримав мешканець Ізюмського району.

За даними Харківської обласної прокуратури, у листопаді 2023 року фігурант вирішив нажитися на державній допомозі та запланував отримати компенсацію за свій зруйнований будинок у селі Студенок.

«Не маючи правовстановлюючих документів на житло, зловмисник організував виготовлення дубліката договору купівлі-продажу та підробленого техпаспорта, у якому площу нерухомості штучно завищили, «домалювавши» неіснуючий мансардний поверх», – встановили правоохоронці.

На підставі цих документів чоловік незаконно оформив право власності на об’єкт і подав заяву на отримання компенсації, встановили у прокуратурі. У серпні торік йому видали житловий сертифікат на понад 2,2 млн грн. Ці гроші він витратив на купівлю будинку в Київській області, де проживає й досі.

Чоловіку повідомили про підозру в шахрайстві. У прокуратурі кажуть: наполягатимуть, щоб фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

махинации с єВідновленням на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, у Харкові судитимуть уже колишнього заступника начальника Ізюмської МВА, який у грудні 2023 року розробив схему заробітку на компенсації за зруйноване житло в рамках державної програми «єВідновлення», повідомляла Харківська обласна прокуратура.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2026 в 12:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили на Харківщині чергове шахрайство з «єВідновленням». Цього разу підозру отримав мешканець Ізюмського району.".