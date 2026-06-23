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Їдальню та піцерію закрили у гуртожитку харківського вишу — які причини

Суспільство 11:33   23.06.2026
Олена Нагорна
Їдальню та піцерію закрили у гуртожитку харківського вишу — які причини

Колишньому проректору одного з харківських університетів повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ). За версією слідства, посадовець дозволив підприємцям незаконно користуватися приміщеннями вишу, що завдало державі збитків на суму близько 1,3 мільйона гривень. 

Раніше регіональне відділення Фонду держмайна передало бізнесу в оренду кімнати у будівлі університетського гуртожитку. Згодом договір розірвали через борги, що накопичилися по орендній платі, повідомили в обласній прокуратурі.

За даними відомства, попри відсутність будь-яких правових підстав, проректор з адміністративно-господарської роботи не вжив заходів для звільнення приміщень. Натомість він дозволив бізнесу продовжити роботу за усною домовленістю і незаконно надав у користування ще 13 додаткових кімнат гуртожитку.

У результаті в цих приміщеннях без офіційного оформлення документів та сплати оренди розгорнули роботу їдальня та заклад із продажу бургерів і піци формату «take away». Через ухилення підприємців від виплат держава втратила близько 1,3 мільйона гривень.

У прокуратурі уточнили, що підозрюваний уже не обіймає посаду проректора.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, на Харківщині правоохоронці вручили підозру підприємцю-депутату, який, за даними слідства, під виглядом евакуації привласнив комунальне обладнання за понад 14,5 мільйона гривень.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2026 в 11:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишньому проректору одного з харківських університетів повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ).".