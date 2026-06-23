Їдальню та піцерію закрили у гуртожитку харківського вишу — які причини

Колишньому проректору одного з харківських університетів повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ). За версією слідства, посадовець дозволив підприємцям незаконно користуватися приміщеннями вишу, що завдало державі збитків на суму близько 1,3 мільйона гривень.

Раніше регіональне відділення Фонду держмайна передало бізнесу в оренду кімнати у будівлі університетського гуртожитку. Згодом договір розірвали через борги, що накопичилися по орендній платі, повідомили в обласній прокуратурі.

За даними відомства, попри відсутність будь-яких правових підстав, проректор з адміністративно-господарської роботи не вжив заходів для звільнення приміщень. Натомість він дозволив бізнесу продовжити роботу за усною домовленістю і незаконно надав у користування ще 13 додаткових кімнат гуртожитку.

У результаті в цих приміщеннях без офіційного оформлення документів та сплати оренди розгорнули роботу їдальня та заклад із продажу бургерів і піци формату «take away». Через ухилення підприємців від виплат держава втратила близько 1,3 мільйона гривень.

У прокуратурі уточнили, що підозрюваний уже не обіймає посаду проректора.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, на Харківщині правоохоронці вручили підозру підприємцю-депутату, який, за даними слідства, під виглядом евакуації привласнив комунальне обладнання за понад 14,5 мільйона гривень.