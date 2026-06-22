Сховав у тещі: депутат привласнив майно КП на Харківщині – слідство

На Харківщині правоохоронці вручили підозру підприємцю-депутату, який, за даними слідства, під виглядом евакуації привласнив комунальне обладнання за понад 14,5 млн грн.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили: директор будівельної фірми, який є депутатом Богодухівської районної ради VIII скликання, вирішив нажитися на майні громади у розпал повномасштабного вторгнення РФ. Слідство встановило, що його ТОВ уклало із комунальним підприємством договір на реконструкцію очисних споруд у місті Валки.

«На виконання умов угоди фірмі перерахували понад 14,5 млн гривень, за які підрядник придбав та передав замовнику спеціалізоване дороговартісне обладнання — занурювальні біодиски, насоси, дозувальні станції та шнекові ґрати. Усе це майно зберігалося на території комунального підприємства у Валках. Після початку повномасштабного вторгнення рф директор фірми під приводом загрози обстрілів запропонував керівництву КП безкоштовну допомогу у вивезенні обладнання до західної частини України», – розповіли правоохоронці.

Сторони уклали договір відповідального зберігання, за яким фігурант мав перевезти майно до Чернівецької області. Однак, з’ясували у прокуратурі, замість цього він зберігав техніку на території домоволодіння своєї тещі у Богодухівському районі, де здійснює господарську діяльність.

«Коли на початку 2024 року замовник висунув вимогу повернути обладнання, чиновник повідомив, що майно нібито було знищено внаслідок збройної агресії рф. Таким чином комунальному підприємству завдано шкоди на суму понад 14,5 млн гривень», – зазначили правоохоронці.

Фігуранту повідомили про підозру в привласненні майна ККУ. Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.