Пшеницею засіяли історичні землі на Харківщині: суд повернув їх державі

На Харківщині правоохоронці через суд повернули державі археологічну пам’ятку «Війтенки-1».

За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про унікальний комплекс — поселення та могильник пізньоримського часу — початку доби Великого переселення народів (середина III — початок V століття), який належить до черняхівської археологічної культури. Ще у 1997 році поселення визнано пам’яткою археології місцевого значення.

Однак, за даними правоохоронців, що землю незаконно передали у власність Валківської міської ради, а згодом — у користування фермерському господарству, яке засіяло територію пшеницею.

Відео: Харкывська обласна прокуратура

«Однак ця ділянка є землею історико-культурного призначення і може перебувати виключно у державній власності. Її вилучення можливе лише за погодженням з Кабінетом Міністрів України та уповноваженим органом у сфері охорони культурної спадщини», – зазначили у прокуратурі.

Тож правоохоронці і подали до суду позов. Його задовольнили: наказ про передачу землі у комунальну власність визнано незаконним і скасовано, договори оренди визнано недійсними, а відповідачів зобов’язали повернути земельну ділянку державі.

Нагадаємо, правоохоронці через суд намагаються повернути державі землю, де розташоване скіфське городище. За даними Харківської обласної прокуратури, археологічна пам’ятка опинилась у приватних руках.