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Пшеницею засіяли історичні землі на Харківщині: суд повернув їх державі

Суспільство 12:53   22.06.2026
Вікторія Яковенко
Пшеницею засіяли історичні землі на Харківщині: суд повернув їх державі Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині правоохоронці через суд повернули державі археологічну пам’ятку «Війтенки-1».

За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про унікальний комплекс — поселення та могильник пізньоримського часу — початку доби Великого переселення народів (середина III — початок V століття), який належить до черняхівської археологічної культури. Ще у 1997 році поселення визнано пам’яткою археології місцевого значення.

Однак, за даними правоохоронців, що землю незаконно передали у власність Валківської міської ради, а згодом — у користування фермерському господарству, яке засіяло територію пшеницею.

Відео: Харкывська обласна прокуратура

«Однак ця ділянка є землею історико-культурного призначення і може перебувати виключно у державній власності. Її вилучення можливе лише за погодженням з Кабінетом Міністрів України та уповноваженим органом у сфері охорони культурної спадщини», – зазначили у прокуратурі.

Тож правоохоронці і подали до суду позов. Його задовольнили: наказ про передачу землі у комунальну власність визнано незаконним і скасовано, договори оренди визнано недійсними, а відповідачів зобов’язали повернути земельну ділянку державі.

исторические земли на Харьковщине вернули государству
Фото: Харківська обласна прокуратура
исторические земли на Харьковщине вернули государству
Фото: Харківська обласна прокуратура
исторические земли на Харьковщине вернули государству
Фото: Харківська обласна прокуратура
исторические земли на Харьковщине вернули государству
Фото: Харківська обласна прокуратура
исторические земли на Харьковщине вернули государству
Фото: Харківська обласна прокуратура
исторические земли на Харьковщине вернули государству
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, правоохоронці через суд намагаються повернути державі землю, де розташоване скіфське городище. За даними Харківської обласної прокуратури, археологічна пам’ятка опинилась у приватних руках.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2026 в 12:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці через суд повернули державі археологічну пам’ятку «Війтенки-1».".