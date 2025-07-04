Історичні землі на Харківщині віддали фермерам – прокуратура пішла в суд

Правоохоронці через суд намагаються повернути державі землю, де розташоване скіфське городище. За даними Харківської обласної прокуратури, археологічна пам’ятка опинилась у приватних руках.

Зокрема йдеться про понад 17 га землі в Богодухівському районі. Зазначається, що ділянка розташована на території археологічної пам’ятки національного значення — «Городище «Полкова Микитівка» та Могильник».

Як з’ясували правоохоронці, у 1993 році землю передали у постійне користування для ведення фермерського господарства.

«Прокуратура встановила, що передача землі відбулася із численними порушеннями законодавства — зокрема, без погодження з органами охорони культурної спадщини, що є обов’язковим у випадках, коли йдеться про об’єкти археології. Більша частина цієї земельної ділянки повністю накладається на площу пам’ятки, датованої VI–III ст. до н.е. Це скіфське городище з залишками культурного шару, зольниками, фрагментами глиняного посуду, бронзовими вістрями стріл, знаряддями праці та слідами металургійного виробництва», – зазначили правоохоронці.

Тож, підкреслюють у прокуратурі, оскільки пам’ятки археології є державною власністю, передача таких земель у приватне користування є незаконною.

Прокуратура просить скасувати акт на користування землею та зобов’язати повернути її у власність держави. Суд вже відкрив провадження у справі.