Самобуд у Харкові: прокуратура повернула землю місту
У прокуратурі визнали незаконним будівництво житлового будинку у Харкові, пишуть в облуправлінні прокуратури у Харківській області.
Йдеться про двоповерховий будинок, загальною площею понад 86 квадратних метрів. За даними слідства, власник збудував його у проміжку між 2018-2020 роками. При цьому дану будівлю по проїзду Панасівському звели без відповідних документів.
“Прокуратура довела в суді: землю під забудову харківʼянину ніхто не надавав, документи подані фігурантом для первинної реєстрації права власності на будинок містили неправдиві дані, зокрема — вигадану адресу та дату побудови — 1991 рік”, – уточнили правоохоронці.
Незабаром фігурант справи передав будинок попередньо вартістю 1,3 мільйона гривень своєї матері. При цьому в договорі навіть не було зазначено кадастрового номера. А це, зазначили у прокуратурі, є ключовими умовами для його складання.
“Наразі тривають дії у межах виконавчого провадження для реального виконання судового рішення. Прокуратура вже ініціювала перед міськрадою процедуру введення об’єкта в експлуатацію, аби у законний спосіб оформити право власності на нього за громадою Харкова”, – додали у прокуратурі.
Наразі власнику будинку вже вручили підозру.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 11:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У прокуратурі визнали незаконним будівництво житлового будинку у Харкові, пишуть в облуправлінні прокуратури у Харківській області.".