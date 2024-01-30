Пошкоджений ударом РФ виш у центрі Харкова: екологи порахували збитки
Збитки, внаслідок пошкоджень будівель ХНУРЕ у центрі Харкова через ворожий обстріл, складають 746 мільйонів гривень.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Харківській області. Там зазначили, що будівлі вишу постраждали 2 січня під час ракетних ударів РФ по Шевченківському району міста.
«Було пошкоджено та частково зруйновано будівлі навчальних корпусів та гуртожитків Харківського національного університету радіоелектроніки», – додали екологи.
«Хто зі спільноти ХНУРЕ зміг би забути наші затишні корпуси, розташовані у самому серці Харкова? Для кожного тут безліч спогадів та щасливих фотографій мирного часу. Вчора ракетний обстріл залишив ці будівлі без вікон — близько 500 порожніх шибок за мить» —цитують в екоінспекції одного із викладачів університету Кирила Хрустальова.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вуз, поврежденный, рф, удар, Харків, ХНУРЭ, центр;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 15:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Збитки, внаслідок пошкоджень будівель ХНУРЕ у центрі Харкова через ворожий обстріл, складають 746 мільйонів гривень.".