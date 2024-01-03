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500 вікон винесла вибухова хвиля в ХНУРЕ під час ракетної атаки на Харків

Події 22:25   03.01.2024
Оксана Якушко
500 вікон винесла вибухова хвиля в ХНУРЕ під час ракетної атаки на Харків

Про це повідомила пресслужба ХНУРЕ на своїй сторінці у Facebook.

«Хто зі спільноти ХНУРЕ зміг би забути наші затишні корпуси, розташовані у самому серці Харкова? Для кожного тут – безліч спогадів і щасливих фотографій мирного часу. Вчора ракетний обстріл залишив ці будівлі без вікон – близько 500 порожніх шибок за мить», – розповіли у виші.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 22:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про це повідомила пресслужба ХНУРЕ на своїй сторінці у Facebook.".