500 вікон винесла вибухова хвиля в ХНУРЕ під час ракетної атаки на Харків
Про це повідомила пресслужба ХНУРЕ на своїй сторінці у Facebook.
«Хто зі спільноти ХНУРЕ зміг би забути наші затишні корпуси, розташовані у самому серці Харкова? Для кожного тут – безліч спогадів і щасливих фотографій мирного часу. Вчора ракетний обстріл залишив ці будівлі без вікон – близько 500 порожніх шибок за мить», – розповіли у виші.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 22:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про це повідомила пресслужба ХНУРЕ на своїй сторінці у Facebook.".