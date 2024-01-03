500 вікон винесла вибухова хвиля в ХНУРЕ під час ракетної атаки на Харків

Про це повідомила пресслужба ХНУРЕ на своїй сторінці у Facebook.

«Хто зі спільноти ХНУРЕ зміг би забути наші затишні корпуси, розташовані у самому серці Харкова? Для кожного тут – безліч спогадів і щасливих фотографій мирного часу. Вчора ракетний обстріл залишив ці будівлі без вікон – близько 500 порожніх шибок за мить», – розповіли у виші.