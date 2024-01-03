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500 окон вынесла взрывная волна в ХНУРЭ во время ракетной атаки на Харьков

Происшествия 22:25   03.01.2024
Оксана Якушко
500 окон вынесла взрывная волна в ХНУРЭ во время ракетной атаки на Харьков

Об этом сообщила пресс-служба ХНУРЭ на своей странице в Facebook.

«Кто из сообщества ХНУРЭ смог бы забыть наши уютные корпусы, расположенные в самом сердце Харькова? Для каждого здесь – множество воспоминаний и счастливых фотографий мирного времени. Вчера ракетный обстрел оставил эти здания без окон – около 500 пустых оконных стекол», — рассказали в вузе.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 22:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом сообщила пресс-служба ХНУРЭ на своей странице в Facebook.".