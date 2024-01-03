500 окон вынесла взрывная волна в ХНУРЭ во время ракетной атаки на Харьков
Об этом сообщила пресс-служба ХНУРЭ на своей странице в Facebook.
«Кто из сообщества ХНУРЭ смог бы забыть наши уютные корпусы, расположенные в самом сердце Харькова? Для каждого здесь – множество воспоминаний и счастливых фотографий мирного времени. Вчера ракетный обстрел оставил эти здания без окон – около 500 пустых оконных стекол», — рассказали в вузе.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрывная волна, вуз, окно, ракета, ракетная атака, ракетний удар, ХНУРЭ;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 22:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом сообщила пресс-служба ХНУРЭ на своей странице в Facebook.".