Более 50 домов повредила РФ в результате утренней ракетной атаки – мэрия

Количество поврежденных домов в результате ракетных ударов РФ по Харькову 2 января возросло до 55.

«В Шевченковском районе выбиты более 2 тысяч окон в квартирах и 685 – в местах общего пользования. Также повреждены три кровли», — сообщили в Харьковском горсовете.

Там также отметили, что отопление подключили в трех из восьми домов. Без света остаются три дома. У некоторых отсутствует газ.

Коммунальщики ремонтируют крыши, фасады, закрывают выбитые окна и двери, убирают мусор во дворах, добавили в мэрии.

Всего с 29 декабря по 2 января в Харькове повреждены более 130 жилых домов, больше всего — в Киевском районе — 64.

Напомним, взрывы в Харькове раздавались с 7:30 до 08:00. Глава ХОВА Олег Синегубов призывал жителей находиться в укрытиях. О том, что Харьков находится под массированным обстрелом сообщал мэр города Игорь Терехов. Мэр также заявил, что несколько «прилетов» зафиксированы в центре Харькова, в районах жилой застройки. По данным ГУ Нацполиции армия РФ удары по Шевченковскому району города. Правоохранители предварительно установили, что РФ нанесла три ракетных удара. Еще один звук «прилета» – взрыв бытового газа. Из-за ударов погибла 91-летняя женщина. По состоянию на 15:48 пострадали 53 человека, из них 6 — дети.

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