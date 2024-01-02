Данные полиции: 4 попадания – в Шевченковском районе Харькова

Армия РФ утром нанесла по Шевченковскому району Харькова 4 удара.

Как сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, РФ ударила по местам, где нет военных объектов.

«Угроза обстрелов города остается. Находитесь в укрытиях до отбоя сигнала воздушной тревоги. Не снимайте и не выкладывайте в соцсетях видео и фото мест попаданий снарядов. Не помогайте врагу корректировать обстрелы», – отметили в облуправлении Нацполиции.

Напомним, взрывы в Харькове раздавались с 7:30 до 08:00. Глава ХОВА Олег Синегубов призывал жителей находиться в укрытиях. О том, что Харьков находится под массированным обстрелом сообщал мэр города Игорь Терехов. Мэр также заявил, что несколько «прилетов» зафиксированы в центре Харькова, в районах жилой застройки. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, по состоянию на 08:12 известно о 6 пострадавших.