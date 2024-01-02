Live
  • Вт 02.01.2024
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 38.01
  • EUR 42.01

Данные полиции: 4 попадания – в Шевченковском районе Харькова

Происшествия 08:45   02.01.2024
Виктория Яковенко
Данные полиции: 4 попадания – в Шевченковском районе Харькова

Армия РФ утром нанесла по Шевченковскому району Харькова 4 удара.

Как сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, РФ ударила по местам, где нет военных объектов.

«Угроза обстрелов города остается. Находитесь в укрытиях до отбоя сигнала воздушной тревоги. Не снимайте и не выкладывайте в соцсетях видео и фото мест попаданий снарядов. Не помогайте врагу корректировать обстрелы», – отметили в облуправлении Нацполиции.

Напомним, взрывы в Харькове раздавались с 7:30 до 08:00. Глава ХОВА Олег Синегубов призывал жителей находиться в укрытиях. О том, что Харьков находится под массированным обстрелом сообщал мэр города Игорь Терехов. Мэр также заявил, что несколько «прилетов» зафиксированы в центре Харькова, в районах жилой застройки. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, по состоянию на 08:12 известно о 6 пострадавших.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 2.01: взрывы, РФ ударила по центру, погибший
Главные новости Харькова 2.01: взрывы, РФ ударила по центру, погибший
02.01.2024, 08:58
Данные полиции: 4 попадания – в Шевченковском районе Харькова
Данные полиции: 4 попадания – в Шевченковском районе Харькова
02.01.2024, 08:45
РФ ударила по центру Харькова: есть пострадавшие – Синегубов
РФ ударила по центру Харькова: есть пострадавшие – Синегубов
02.01.2024, 08:19
Из-за ракетного удара по Харькову погиб человек – Синегубов
Из-за ракетного удара по Харькову погиб человек – Синегубов
02.01.2024, 08:54
В Харькове «прилеты» в районах жилой застройки, есть пожар – Терехов
В Харькове «прилеты» в районах жилой застройки, есть пожар – Терехов
02.01.2024, 08:09
Терехов опубликовал тревожное поздравление с Новым годом
Терехов опубликовал тревожное поздравление с Новым годом
31.12.2023, 17:00

Новости по теме:

10:02
«Били Искандерами»: РФ попала в 11 этаж отеля в центре Харькова – полиция
08:12
Двое погибших в области и 28 пострадавших в Харькове из-за ударов РФ — полиция
15:10
Сходил в лес: на Харьковщине мужчина подорвался на мине
15:02
Ударил брата ножом: семейная драма в Харькове
09:17
Полиция призвала харьковчан быть в укрытиях до 10:00

Вы читали новость: «Данные полиции: 4 попадания – в Шевченковском районе Харькова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 08:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ утром нанесла по Шевченковскому району Харькова 4 удара.".