«Харьков под массированным ракетным ударом» — Терехов о взрывах

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Харьков находится под массированным ракетным ударом.

«Очень опасно сейчас находиться вне укрытия», – призвал мэр.

Напомним, по состоянию на 07:48 по меньшей мере три взрыва раздались в Харькове.