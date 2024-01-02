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«Харьков под массированным ракетным ударом» — Терехов о взрывах

Происшествия 07:48   02.01.2024
Виктория Яковенко
«Харьков под массированным ракетным ударом» — Терехов о взрывах

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Харьков находится под массированным ракетным ударом.

«Очень опасно сейчас находиться вне укрытия», – призвал мэр.

Напомним, по состоянию на 07:48 по меньшей мере три взрыва раздались в Харькове.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 07:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Харьков находится под массированным ракетным ударом.".