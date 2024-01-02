«Харків під масованим ракетним ударом» – Терехов про вибухи

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що Харків знаходиться під масованим ракетним ударом.

«Дуже небезпечно зараз перебувати поза укриттям», – закликав мер.

Нагадаємо, станом на 07:48 щонайменше три вибухи пролунали у Харкові.