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«Харків під масованим ракетним ударом» – Терехов про вибухи

Події 07:48   02.01.2024
Вікторія Яковенко
«Харків під масованим ракетним ударом» – Терехов про вибухи

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що Харків знаходиться під масованим ракетним ударом.

«Дуже небезпечно зараз перебувати поза укриттям», – закликав мер.

Нагадаємо, станом на 07:48 щонайменше три вибухи пролунали у Харкові.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 07:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що Харків знаходиться під масованим ракетним ударом.".