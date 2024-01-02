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В Харькове раздаются взрывы: Синегубов призвал быть в укрытиях

Происшествия 07:36   02.01.2024
Виктория Яковенко
В Харькове раздаются взрывы: Синегубов призвал быть в укрытиях Фото: Вадим Беликов

Около 07:30 в Харькове были слышны взрывы.

Быть в укрытиях призвал глава ХОВА Олег Синегубов.

«Враг наносит удары», – предупредил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 07:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 07:30 в Харькове были слышны взрывы.".