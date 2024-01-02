В Харькове раздаются взрывы: Синегубов призвал быть в укрытиях
Фото: Вадим Беликов
Около 07:30 в Харькове были слышны взрывы.
Быть в укрытиях призвал глава ХОВА Олег Синегубов.
«Враг наносит удары», – предупредил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрів, Мельник, синєгубов, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 07:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 07:30 в Харькове были слышны взрывы.".