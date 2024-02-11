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Опасные сосульки: на Харьковщине местные власти обратились к людям

Общество 21:05   11.02.2024
Елена Нагорная
Опасные сосульки: на Харьковщине местные власти обратились к людям

После снегопадов в Харькове и области наблюдается оттепель, поэтому формируются сосульки.

«С ухудшением погодных условий возрастает риск падения сосулек и схода снега с крыш. Это может быть опасно для людей и имущества, поэтому важно быть максимально осторожными», — отмечают в Балаклейской городской военной администрации.

Жителей призывают:

▪️ Не ходить под крышами, с которых свисают сосульки, ведь они могут быть очень тяжелыми и упасть в любой момент.
▪️ Держаться подальше от зданий, с которых сходит снег.
▪️ Не ставить машину под крышами, с которых могут упасть сосульки или снег.
▪️ Не пытаться сбивать сосульки самостоятельно.
▪️ Если кто-то пострадал от падения сосульки или снега, немедленно вызвать скорую помощь.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 21:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После снегопадов в Харькове и области наблюдается оттепель, поэтому формируются сосульки".