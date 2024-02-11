Опасные сосульки: на Харьковщине местные власти обратились к людям

После снегопадов в Харькове и области наблюдается оттепель, поэтому формируются сосульки.

«С ухудшением погодных условий возрастает риск падения сосулек и схода снега с крыш. Это может быть опасно для людей и имущества, поэтому важно быть максимально осторожными», — отмечают в Балаклейской городской военной администрации.

Жителей призывают:

▪️ Не ходить под крышами, с которых свисают сосульки, ведь они могут быть очень тяжелыми и упасть в любой момент.

▪️ Держаться подальше от зданий, с которых сходит снег.

▪️ Не ставить машину под крышами, с которых могут упасть сосульки или снег.

▪️ Не пытаться сбивать сосульки самостоятельно.

▪️ Если кто-то пострадал от падения сосульки или снега, немедленно вызвать скорую помощь.

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